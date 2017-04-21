Gaziantep'te Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin İslahiye'deki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 35 kişinin yargılandığı davada, 10 gün önce tahliye edilen sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde, aralarında dönemin 106. Topçu Alay Komutanı Turgut Çelebi'nin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın 11 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında, tutuklu 3 sanık tahliye edilmişti.



Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, tahliye edilen sanıklardan eski astsubay İskender Gülmez'in yakalanmasını talep etti.



Talebi değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gülmez'in yakalanmasına karar verdi.



Polis ve jandarma ekipleri, Gülmez'i yakalamak için çalışma başlattı.