Gaziantep'te Fetö'nün 106 Mahrem İmamına Operasyon

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütünün 106 mahrem imamının yakalanması için 71 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Gaziantep Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde FETÖ/PDY terör örgütünün 106 mahrem imamına yönelik 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Yapılan operasyonlarda 55 şüphelinin yurt dışında bulundukları, 35 şüphelinin daha önce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında yakalandıkları ve halen tutuklu bulundukları anlaşılmıştır. Yurt içindeki şüphelilerin yakalanması için toplam 71 farklı adreste yapılan aramalarda 25 şahıs yakalanmış, 41 firari şahsın aranmasına devam edilmektedir. Yapılan aramalarda şahıslara ait çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, flaş bellek ve yasaklı yayın ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte elaman temin etmek suçlarından işlem başlatılmıştır" denildi. - GAZİANTEP