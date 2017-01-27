Gaziantep'te etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



Havanın kararmasıyla etkisini hissettiren kar, şiddetini artırarak sürüyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları oluştu.



Belediye ekiplerinin tuzlama çalışmaları gerçekleştirdiği kentin yüksek kesimlerinde ise yokuş çıkmakta zorlanan araçlara vatandaşların yardım ettiği görüldü.