Gaziantep'te Esrarengiz Araç Yangınları

Gaziantep'te evlerin önünden kaçırılan 2 araç, getirildikleri boş bir arazide yakılmış vaziyette bulundu. Bir hafta içerisinde 2 araç kundaklanırken, yakıldığı tahmin edilen bir araç ise henüz bulunamadı.



Gaziantep'te son bir hafta içerisinde gece saatlerinde 2 ayrı araç park edildikleri yerden kaçırıldı. Araçlar, boş bir arazide yakılarak, terk edildi. İlk olayda Müslüm Güçlü'ya ait olan ve Suriye uyruklu Muhammed Hasan Feti'ye hediye ettiği ileri sürülen 27 TE 276 plakalı kamyonet, park halinde bulunduğu İncilikaya Mahallesi'nden çalındı.



10 çocuğu bulunan ve geçimini sağlamak için kamyoneti evinin önüne park ettiğini belirten Suriyeli Feti, gece çalınan aracını bugün evine 3 kilometre mesafedeki boş bir arazide yakılmış olarak buldu.



Şahinbey ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Demir ise 57. caddede park ettiği 38 KC 713 plakalı otomobilini sabah yerinde bulamadı. Olayı polise haber veren Demir, bir gün sonra aracının Akdere Mahallesi'ndeki Akdere parkı yanındaki boş bir arazide, yakılıp, terk edildiği haberini aldı.



Son araç henüz bulunamadı



Son olarak Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi (GATEM) Galericiler Sitesi'ndeki bir oto galerinin önünde park halinde bulunan İbrahim Polat'a ait 27 TU 944 plakalı kamyonet, sabah saatlerinde çalındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Son dönemlerde yaşanan esrarengiz araç kundaklama olayını inceleyen polis ekipleri, her yerde kaybolan kamyoneti arıyor.



Boş bir arazide yakılarak, terk edilmesi beklenen kamyonetin sahibi İbrahim Polat, aracın terör olaylarında kullanılmasından korktuğunu belirterek, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Caydırıcı ceza olmadıktan sonra böyle olaylarla karşılaşırız. Biz her şeyden korkuyoruz. Keşke sadece yakıp bıraksınlar. Bomba yaparlar, Suriye'ye geçirirler" diye konuştu.



Diğer araçların sahipleri de yakılan araçlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. - GAZİANTEP