Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulunması

Gaziantep'te Suriyeli Muhammed El Mahri'nin öldürülmesiyle ilgili 4 Suriyeli yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde geçen hafta yol kenarında cesedi bulunan Mahri'nin öldürülmesine ilişkin yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceledi.



Cinayetle ilgili dün bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve çevreden edinilen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.



Ekipler, Suriye uyruklu İ.H, M.İ, İ.K. ile kardeşi M.K'yı gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden İ.K'nın 18 Kasım'da Suriyeli iş adamının evine DEAŞ operasyonu bahanesiyle girip, kasadaki 1,5 milyon doların çalınmasıyla ilgili dosyanın tutuksuz sanıklarından biri olduğu, ağabeyi A.K'nın da aynı dosyadan tutuklu bulunduğu öğrenildi.



Öldürülen Suriye uyruklu Mahri'nin, İ.K'yı para vermemesi halinde ihbar etmekle tehdit ettiği, bu nedenle şüpheliler tarafından öldürüldüğü belirtildi.



Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonu bahanesiyle Suriyeli iş adamının evine 18 Kasım'da baskın yapan polis kıyafetli şüpheliler, aile fertlerinin ellerini kelepçeleyip kasadaki 1,5 milyon doları çalmış, olayla ilgili aralarında 2 polis memuru ve FETÖ operasyonu kapsamında açığa alınan bir komiserin de bulunduğu 7 kişi yakalanmıştı.