Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulunması

Gaziantep'te öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu Muhammed El Mahri'in katil zanlısını yakalamak için bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yol kenarında cesedi bulunan El Mahri'nin katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



Yolun giriş ve çıkışındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ölen El Mahri'in Akyol Mahallesindeki Suriyeliler tarafından işletilen bir eğlence merkezinden giriş çıkış yaptığını tespit etti.



Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatsız çalıştırıldığı gerekçesiyle mühürlenen eğlence merkezinin kapısını çilingir yardımıyla açtı.



Ekiplerce yapılan aramada, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazın yerinden söküldüğü belirlendi.



Olay yeri inceleme ekipleri, eğlence mekanında bazı yerlerden parmak izi aldı.



Ekiplerin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.