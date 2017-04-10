Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te boş arazide vücudunda darp izi bulunan erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgeye göre merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişinin darp edilerek öldürüldüğünü belirledi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, erkek cesedinin kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı.



Polis ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yapmış olduğu çalışmanın ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.