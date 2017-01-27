Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te, boş biri arazide tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan boş arazi yakınından geçen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, 51 yaşındaki Sabri Bül'ün öldüğünü tespit etti.



Bül'ün cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.