Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te yol kenarında Suriye uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yol kenarında cansız halde birini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin üzerinde çıkan cep telefonu inceleyerek kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirledi.



Ceset, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp kurumuna götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.