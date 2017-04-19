Gaziantep'te Engelliler Spor Derneğini Soydular

GAZİANTEP'te Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne giren hırsızlar, 2 televizyon ve 3 bilgisayarı çaldı.



Sabah saatlerinde Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan derneğe gelen yetkililer, televizyon ve bilgisayarların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polislerin incelemesi sonucu 2 televizyon ve 3 bilgisayarın çalındığı belirlendi.



Şüpheliulerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, derneğin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp çalışma başlattı.



- Gaziantep