Gaziantep'te Engelliler Spor Derneğini Soydular

GAZİANTEP'te Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne giren hırsızlar, 2 televizyon ve 3 bilgisayarı çaldı.

Gaziantep'te Engelliler Spor Derneğini Soydular

GAZİANTEP'te Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne giren hırsızlar, 2 televizyon ve 3 bilgisayarı çaldı. 

Sabah saatlerinde Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan derneğe gelen yetkililer, televizyon ve bilgisayarların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine  gelen polislerin incelemesi sonucu 2 televizyon ve 3 bilgisayarın çalındığı belirlendi.

Şüpheliulerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, derneğin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp çalışma başlattı.

- Gaziantep

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