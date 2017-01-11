Gaziantep'te Emniyete Saldırıyla İlgili 3 Gözaltı

GAZİANTEP Valiliği dün Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıyla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada, şu ana kadar olayın terör bağlantısının bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:



"Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır." - Gaziantep