Gaziantep'te Eğlence Merkezleri ve Kafelere 'Şok' Denetim

Gaziantep'te polis ekipleri, kent genelindeki eğlence merkezleri ve kafelere yönelik 'şok' denetim yaptı. Yaklaşık 300 polisle yapılan uygulamalarda bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 adet fişek ele geçirildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör, narkotik, asayiş ve çevik kuvvet gibi hemen her birimden ekiplerin yer aldığı yaklaşık 300 polis, kentteki eğlence merkezleri ile kafelere şok denetim gerçekleştirdi. Eğlence merkezi ve kafeleri didik didik arayan ekipler, içerideki vatandaşların da kimlik bilgilerini sorguladı.



Ekiplerin Karataş mevkiinde gerçekleştirdiği aramalarda ise bir kafede, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile tüfeğe ait 15 adet fişek ele geçirildi. Fişeklerden 4'ünün ateşlemeye hazır vaziyette, tüfeğin içerisinde bulunduğu öğrenildi.



Polis yetkilileri, yaklaşık 2 saat süren uygulamanın düzenli olarak devam ettirileceğini kaydetti. - GAZİANTEP