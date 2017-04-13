Gaziantep'te Dolandırıcılık İddiası

Gaziantep'te telefonla kendisini polis ve savcı olarak olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde ikamet eden G.B'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, "FETÖ terör örgütünden şahıslar yakaladıklarını ve örgütün paralarının bir kısmının da kendi evinde olduğunu tespit ettiklerini" söyledi.



Telefondaki kişiler, G.B'den ikamette arama yapacaklarını, öncesinde evde bulunan para ve altınları bir poşet içerisine koyarak buzdolabının buzluk bölümüne koymasını istedi. Bunun üzerine G.B, "hac parası" olarak biriktirdiği 14 bin lirayla bir bileziği buzdolabının buzluk bölümüne koyarak, eve gelecek polisleri beklemeye başladı.



Bir süre sonra eve gelen ve polis olduğunu söyleyen kişi, doğrudan mutfağa girip buzdolabının buzluk bölümünde bulunan parayla bileziği aldıktan sonra evden ayrıldı.



G.B'nin olaydan sonra dolandırıldığını anlayarak polise yaptığı şikayet üzerine başlatılan çalışma sonucunda şüpheli olarak belirlenen M.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.