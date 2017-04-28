Gaziantep'te, Disk'ten 1 Mayıs Çağrısı

Gaziantep'te, DİSK'ten 1 Mayıs çağrısı



GAZİANTEP'te 1 Mayıs'ı Kırkayak Parkı'nda yapacakları mitingle ortak kutlamaya hazırlanan DİSK, KESK, TTB, TMMOB, Tüm-Tis ve Belediye-İş, işçileri davet etti.



DİSK Gaziantep Bölge Temsilciliği'nde düzenlenen basın toplantısında tertip komitesi 1 Mayıs'ta işçileri alanlara çağırdı. Toplantıda konuşan DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, 1 Mayıs'ın tüm dünyada, işçi sınıfının alanları doldurduğu bir gün olarak kutlanması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder. Bizler emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost kurumlarla beraber, Gaziantep Kırkayak Parkı başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde yaşayacağımızı ilan etmek istiyoruz."