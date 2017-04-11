Gaziantep'te Dhkp/c ve Mlkp'ye Yönelik Operasyon: 9 Gözaltı

Gaziantep'te DHKP/C ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, DHKP/C ve MLKP terör örgütü adına il merkezi ve ilçelerde eylem ve faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, insansız hava aracı destekli bir operasyon düzenledi.



Yapılan operasyonda, KHK ile kapatılan Düztepe Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (DEK-DER) yöneticisi ile aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5 şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP