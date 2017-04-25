Gaziantep'te Deri Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te bir deri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bir deri fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler daha sonra diğer bölümlere sıçradı.



İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.



Fabrikanın depo bölümünün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.