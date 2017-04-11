Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1 adet el yapımı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla aralarında Suriye uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen operasyonda Gaziantep ve diğer şehirlerde toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 1 adet el yapımı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - GAZİANTEP