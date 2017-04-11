Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla aralarında Suriye uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.



10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon sırasında bir adreste el yapımı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.