Gaziantep'te Deaş Cephaneliği Bulundu, 19 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca, mermi, av tüfeği, TNT patlayıcı ve infilak kapsülü ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordineli yapmış oldukları çalışma sonucunda, İlimizde bulunan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen şahıslara operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda toplam 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 3,5 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 2 adet buton, ikisi kurusıkıdan çevrilme toplam 3 adet tabanca, 12 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar, düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş; 5'i adli kontrol şartıyla, 12' si serbest bırakılarak 7'si tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP