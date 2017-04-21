Gaziantep'te Çocuk Resimleri Sergisi Açıldı

Gaziantep'te "29. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması"na katılan öğrencilerin resimlerinin sergilendiği sergi açıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültürel değerler, doğa ve yaşam temalarının işlendiği yarışmaya 3 ile 19 yaş arası çocuklar katıldı.



Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların gelecek olduğunu belirterek, "Onları her yönden iyi yetiştirmek çok önemli. Çünkü temel çok önemli, çocuklarımıza önce çocuk deyip iyi eğitim vermemiz gerekiyor. Artık dünya çocukları kendi içerisinde büyük bir rekabet içerisinde. Çocuklarımızı eğitime alırken her yönden güçlendirmemiz gerekiyor. ve bu sanatsal alan onların bakış açılarını, dünya vizyonunu temelde güçlendirecek en önemli alan." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı, çocukları işin merkezine koduklarına dikkati çeken Şahin, bilinçli aileler ve öğretmenlerin birleşmesiyle geleceğin daha da aydınlık olacağını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Şahin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek çocuklarla sohbet etti.



Sergiye, Şahin'in yanı sıra çok sayıda davetli, öğrenci ve öğretmenler katıldı.