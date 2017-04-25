Gaziantep'te Çocuk Edebiyatı Atölyeleri Devam Ediyor

Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyan, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi ve Gaziantep ili çevre okullarında çocukları yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.



Çocukları, çocuk kitapları yazarlarıyla buluşturup, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bilinçli bir nesil yetiştirmek, çocuklarla kaliteli vakit geçirmek, onların duygu ve düşüncelerini, hayallerini diğer insanlara aktarabilmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan etkinliklerde, minik okurlar bu kez, çocuk kitabı yazarı Mavisel Yener ile buluştu.



Etkinlikte, öğrenciler Yener'in "Eğlenceli Şeyler Kitabı" ile şiir dünyasına ilk adımlarını attı.



"Şiir okumak ve yazmak kendini tanımaktır" diyen Yener, okul öncesi çocuklara "Armut Kafa Ailesinin Serüvenleri" kitaplarını anlattı. Yener, çocukları hikayeye dahil ederek onlara hikayeyi yaşattı.



Etkinliklere katılan 297 öğrenciye, yazarın imzalı kitapları hediye edildi.