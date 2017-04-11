Gaziantep'te Cinayet Şüphelisi Adliyede

Gaziantep'te 18 yaşındaki Muhittin Yılmaz'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki Ali Kurt, adliyeye sevk edildi.



Şahinbey İlçesi'ne bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde önceki sabah boş arazide cesedi bulunan Muhittin Yılmaz'ın ölümüne yol açan kişi ya da kişilerin bulunması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Muhittin Yılmaz'ın, Vatan Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bodrum katında öldürülüp, önceki gece boş araziye atıldığını tespit etti. Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, bodrum katında yaşayan Ali Kurt'u ve arkadaşları Yunus Emre E. ve Abdullah Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan Yunus Emre E. ve Abdullah Y. savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık malzemelerinin paylaşımı sırasında aralarında çıkan tartışmada Ali Kurt'un pompalı tüfekle Muhittin Yılmaz'a ateş açtığı ve Yılmaz'ın vücuduna isabet saçmalarla yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ali Kurt, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.