Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'te bir kişi, lüks cipin içinde silahla vurulmuş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde lüks bir cip içinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Polis ve 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Savaş Cengiz'e (49) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.