Gaziantep'te Çevre Yolu Güzergahındaki Tepeler Patlatılarak Yok Ediliyor

Gaziantep'te çevre yolu yapımı kapsamında güzergahta bulunan tepeler, kontrollü bir şekilde patlatılarak, yok ediliyor.



Gaziantep'te yapım çalışmaları süren çevre yolu için, güzergahta bulunan kayalıklar ve tepeler yerleştirilen dinamit lokumları ile patlatılarak, yok ediliyor. Yol çevresinde alınan geniş güvenlik tedbirlerinin ardından yerleştirilen yaklaşık bin 200 kilogram dinamit lokumu, hazırlanan kablolu düzenekle patlatılıyor.



Taşkala Lojistik ve Nakliyat şirketi çalışanlarının da destek verdiği patlatmaların ardından ise etrafı toz ve duman bulutu kaplıyor.



Kontrollü patlatma yapılan bölgelerde zaman zaman trafik akışı da güvenlik nedeniyle durdurulurken, patlatma anı ise cep telefonları ile kaydedildi. - GAZİANTEP