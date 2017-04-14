Gaziantep'te, 'Cemevi' Çevresinde Güvenlik Önlemi

GAZİANTEP'te, terör saldırısı ihtimali ile geçen yıl uzun süre önlem alınan içerisinde Alevi Kültür Derneği'nin de bulunduğu cemevinin bulunduğu cadde bugün yeniden araç trafiğine kapatıldı.



17 Eylül 2016 tarihinde, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi bir kişinin üzerinde içerisinde Alevi Kültür Dernekleri'nin de yer aldığı cemevinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları bulununca polis güvenlik çemberine alınan cemevinin bulunduğu caddeye giriş ve çıkışları kapatmıştı. Aylarca araç trafiğine kapalı kalan caddedeki önlemler, bu yılın başında kaldırıldı.



Ancak, polis bugün yine cemevinin bulunduğu caddeyi çelik bariyerlerle araç trafiğine kapatarak zırhlı araçlarla önlem aldı. Yetkililer, caddenin pazar günü yapılacak olan referandum öncesi güvenlik amacıyla kapatıldığını bildirdi.



- Gaziantep