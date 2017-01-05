Gaziantep'te Çalınan Motosiklet, Nizip'te Bulundu

Gaziantep'te çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu Nizip ilçesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te bir adresten motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletin ilçe merkezinde Belkıs Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.



Belirlenen adreste yaptıkları aramada motosikleti bulan ekipler, olaya karıştığı belirlenen Mehmet D. ve 18 yaşından küçük olduğu belirtilen İ.Y'yi gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünde motosikleti çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Mehmet D, "hırsızlık ve evrakta sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Motosikletin sahibine teslim edileceği belirtildi.