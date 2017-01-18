GAZİANTEP'te çalınan motosiklet, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde polis tarafından terk edilmiş bulundu.
Pınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 27 F 7268 plakalı motosikleti inceleyen polis, bunun Gaziantep'ten çalındığını belirledi. Motosiklet, sahibine ulaşılarak teslim edilmesi için çekici yardımıyla Besni Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Adıyaman
Gaziantep'te Çalınan Motosiklet Besni'de Bulundu
GAZİANTEP'te çalınan motosiklet, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde polis tarafından terk edilmiş bulundu.
GAZİANTEP'te çalınan motosiklet, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde polis tarafından terk edilmiş bulundu.
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