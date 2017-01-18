Gaziantep'te Çalınan Motosiklet Besni'de Bulundu

GAZİANTEP'te çalınan motosiklet, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde polis tarafından terk edilmiş bulundu.



Pınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 27 F 7268 plakalı motosikleti inceleyen polis, bunun Gaziantep'ten çalındığını belirledi. Motosiklet, sahibine ulaşılarak teslim edilmesi için çekici yardımıyla Besni Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Adıyaman