Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada Gaziantep Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Eyüboğlu Mahallesinde bulunan Ötüken Sanat Merkezi'nde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı.



Sözlü tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Gaziantep Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Hastanesine kaldırılan yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.