Gaziantep'te "Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk sanat müziğinin tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yetenekli genç sesler kazandırmak amacıyla "1. Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması" düzenleyecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreteri Deniz Köken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu Şefi Muhtar Küçükkömürcü'den oluşan düzenleme kurulu tarafından gerçekleştirilecek yarışmada, yarışmacılar TRT repertuvarına kayıtlı bir eserle değerlendirmeye alınacak.



Ön elemenin ardından seçici kurulun gözetiminde sazlarla hazırlık çalışması yapılacak. Bu çalışmada finalistler; önerdikleri iki eserden seçici kurulun işaret edeceği bir tanesini okuyarak sazlarla uyum, sahne ve mikrofon hakimiyeti konularında finale hazırlanacak. Halka açık olarak yapılacak finalin ardından ise aynı gece değerlendirme sonuçları açıklanarak, finalistlere ödülleri takdim edilecek.



"Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması"na 01.01.1976 - 31.12.1998 tarihleri arasında doğmuş, Gaziantep sınırları içerisinde oturanlar katılabilecek.



Başvuruları 1 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'da sona erecek yarışmaya katılacaklardan, kısa özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, nüfus idaresinden alınacak onaylı adres bildirimi, son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, kendilerine ulaşabilecek adres, telefon, e-mail ya da web adresi, yarışma koşullarını kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı başvuru ve taahhütname, ön eleme için belirledikleri eserin iki adet notası, ön eleme için icra ettikleri eserin görüntü ve ses kaydı ile her sayfası imzalanmış yarışma şartnamesinin bir nüsha kopyası isteniyor.



Yarışma sonunda birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira para ödülü verilecek. Yarışmada finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu'na süresiz katılma hakkına sahip olacak.