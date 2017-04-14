Gaziantep'te Akaryakıt Kaçakçılığı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir depoda 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Nizip ilçesinde sanayi bölgesinde lisansız faaliyet gösteren madeni yağ atık tesisinde, kanunsuz yollarla temin edilen ham petrol ile benzeri ürünler olduğunu belirledi.



Yapılan aramada işletme içerisinde satışa hazır 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İşletmeyi mühürleyen ekipler, iş yeri sahibi M.K. ile işçi S.K. ve Ş.T, gözaltına alındı.



Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.