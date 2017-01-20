Gaziantep'te, 84 Bin Kaçak Sigara Ele Geçti

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları TIR'da 84 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önüne geçmek için kentin girişinde kontrol noktası oluşturdu ve şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde de durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR'ı durdurdu. Sürücü M.Ş.'nin tedirginliğinden şüphelenen ekipler, TIR'ı detaylı arama için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada yapılan aramada TIR'ın 84 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Sigaralara el koyan polis, TIR sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



- Gaziantep