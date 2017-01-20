Gaziantep'te, 572 Bin Öğrenci Karne Aldı

GAZİANTEP'te, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 60 bini Suriyeli 572 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.



Mevlana Mahallesi'nde bulunan Sani Konukoğlu Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete katıldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler karne dağıtımı öncesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Yerlikaya, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



512 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığı kentte, ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve eğitimlerini Gaziantep'te sürdüren 60 bin Suriyeli öğrenci de karnelerine kavuştu.



- Gaziantep