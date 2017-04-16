Gaziantep'te 45 Mahkum Yedikleri Supangleden Zehirlendi

Gaziantep'te 45 mahkum, yedikleri supangleden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanelerde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Gaziantep Açık cezaevinde öğle yemeğinin ardından supangle yiyen yaklaşık 40 mahkum, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerden Gaziantep'teki hastanelere getirildi. Ambulans ve cezaevi araçları ile hastanelere kaldırılan mahkumların süt ürünlerinden zehirlenmiş olabileceği belirtildi.



Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, toplam 600 tutuklunun bulunduğu cezaevindeki zehirlenme olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP