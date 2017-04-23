Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu



GAZİANTEP'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan kutlamalar, Masal Park'ta düzenlenen törenle devam etti. Kutlamalara; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra çocuk korosu tarafından İstiklal Marşı seslendirildi.



Törende konuşan Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, şunları dedi:



"Sevginin, barışın umudun temsilcileri olarak dünyaya en güzel gözlerle bakan çocuklarımızın kalplerinde umut ve sevgi çiçeklerinin hiç solmaması en büyük arzumuzdur. Geleceğimiz ve hazinemiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı ülkesini ve geleceğini seven bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, milli iradenin hakim olduğu bugünün çocuklara bayram olarak hediye edilmesinin bir tesadüf olmadığını ifad ederek, "Milli iradenin, bir istiklal ve istikbal mücadelesi olduğu görülmüştür. Çocukların bizim geleceğimiz olduğu idraki ile büyük bir bayramın başlangıcı yapılmış ve bütün dünyaya örnek olunmuştur. Ülkeler yarışıyor, devletler yarışıyor, milletler yarışıyor bu rekabeti yönetebilmemiz için temelin sağlam olması lazım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bize verdiği mesaj; sevgi ve barıştır. Bu yüzden dünyanın barışa, adalete çok fazla ihtiyacı olduğu bu günlerde istikametimizi unutmadan kendimiz yetiştirmemiz lazım. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarımızla birlikte önce çocuk diyoruz. Çocuklarımızı merkeze alıp onları geleceğe hazırlıyoruz. Belediye Başkanınız olarak bu şehre hizmet etmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Şarkılara zaman zaman protokol üyeleri ve vatandaşlarda eşlik etti. Ardından protokol üyeleri çocuklar ile birlikte gökyüzüne balon bıraktı ve okulların stantlarını gezdi.