Gaziantep'te 2016 Yılında Bin 449 Bilgilendirme ve Yönlendirme Levhası Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen turistlerin istedikleri yere kolayca ulaşabilmeleri için hazırladıkları bilgilendirme ve yönlendirme projesinin lansmanının yaptı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tıp Fakültesi Kavşağı'nda yapılan lansmanda yaptığı açıklamada, şehrin hızla büyüdüğünü belirterek, sanayi, ticaret, arkeoloji ve gurme kent Gaziantep'e 1 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Ulaşım master planının yaparken acil eylem planı da hazırladıklarını dile getiren Şahin, "Bu eylem planı içerisinde özellikle şehre dışarıdan gelen, şehri tanımayan birinin, şehre geldiği zaman hiç kimseye ihtiyacı kalmadan özel bir proje çalıştık. Ulaşım Daire Başkanlığımız herhalde bunu projeyle çalışan ilk belediye, ilk şehir olduk. Önce bunun bir uygulama projesini yaptı. Nerede ne kadar bilgilendirme ve yönlendirme levhasına var bunun projesi yapıldı, ihalesi yapıldı ve 2016 yılında başladığımız bu süreçte 1 yılda nereden nereye geldik. 1 yılda 141 tane konstrüksiyon direği diktik. 976 olan yönlendirme ve bilgilendirme levhamızı bin 446'ya çıkartık. Yani şu ana kadarki levha sayımızın yüzde 50 bir yılda artırdık. ve merkezde bugün herhangi bir kişi hiç kimseye bir şey sormadan levhaları takip ederek yön bulma, adresi bulma ve istediği yere gidebiliyor" dedi. Şahin, merkezde yapılan bilgilendirme ve yönlendirme levhalarına ilave olarak; 2017 yılında köy yollarının (yeni mahalle olan) isimleri ve yönlendirmeleri ile ilçe merkezleri ve kent merkezi arasındaki yönlendirmelerin yapılacağını, bu sayede vatandaşlarımızın ilçelerden merkeze gelişinin kolaylaştırılacağını kaydetti.



5 antik kentin bulunduğunu belirten Şahin, "Gelen bir turist antik kentlerimizi görmek için şehre gelmek istiyorsa bu şehir aksındaki gelişleri, gidişleri, çıkışları kolaylaştıracak şekilde ikinci planlamamıza da 2017 yılında başladık. 2017 yılı bittiği zaman bütün bu yönlendirmeleri bütün sınırlar dahiline getirmiş olacağız. ve halkımızın yaşam memnuniyetini, yaşam kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini artırmamız için en büyük talepti. Biz ilk başkan olduğumuzda Zeugma gibi büyük bir hazinenin ulaşmak istediğimizde levhaların yetersiz olmasından ulaşmakta zorlandığımızı gördük. Bu ihtiyacı gördüğümüz için de arkadaşlarımız hemen hızlı bir şekilde bu işin projesini ve uygulamasını, ihalesini yaptılar. 1 yıl boyunca bu levhamalarda çok ciddi artışlar sağladık. Bunun sonunda da vatandaşımızdan çok yüksek bir memnuniyet aldık. Yapılan çalışmadan ve yaşam kalitesindeki iyileşmeden dolayı vatandaşlarımız ekibimize Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ettiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.



Bilgilendirme ve yönlendirme levhaları hakkında Ulaşım Daire Başkanı Hasan Kömürcü'den bilgi alan Şahin, ardından alanı gezdi.



Yönlendirme ve bilgilendirme levhaları



Tarihi İpekyolu ticaret güzergahı üzerinde önemli bir noktada yer alan, doğal tarihi ve turistik alanları, gastronomi şehri, Organize Sanayi Bölgeleri ve serbest bölgesiyle sürekli gelişip büyüyen bir ticaret şehri olan Gaizantep'te bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının eksikliğinde kaynaklanan sorununu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, bilgilendirme ve yönlendirme projesi hazırlamıştı.



2016 yılında uygulamaya konulan proje kapsamında şehir içi yollarda projeye uygun olarak, toplam 99 kavşak noktasında, 14 adet Ters U konstrüksiyon, 25 adet L konstrüksiyon,38 adet T tipi konstrüksiyon kavşak öncesi 7 adet konstrüksiyon, özel yön gösterici 57 adet olmak üzere toplam 141 konstrüksiyon direk (278.796 kg galvaniz konstrüksiyon) imalatı ve 2331 m2 özel yön gösterici yönlendirme levhası yapıldı. 2016 yılına kadar 87 kavşak noktasında 970 adet GBB tipi yönlendirme ve bilgilendirme levhası yapılmış iken; 2016 yılı içerisinde toplam 135 kavşak noktasında 278 adet GBB direk tipi üzerine 1449 adet bilgilendirme levhası ile yönlendirme ve bilgilendirme imalatı yapıldı. 2017 yılında da Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçelerde bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları devam edecek olup il genelinde mahalleler dahil bilgilendirme ve yönlendirme eksikliğinin kalmaması hedefleniyor. - GAZİANTEP