Gaziantep'te, 2016'da Eğitime 186 Milyon Liralık Yatırım

GAZİANTEP Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, kentte 2016 yılında en çok yatırımın 186 milyon lira ile eğitime yapıldığını söyledi.



Bu yılın 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığında yapıldı. Gaziantep Valiliği Konferans Salonu'ndaki toplantıya kaymakam, belediye başkanları ve kurum ile kuruluşların temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladğ, 2016 yılında il genelinde toplam 588 projenin yürütüldüğünü belirtti. Aladağ, projeler arasında en çok bütçenin 186 milyon liranın eğitime ayrıldığını kaydetti. Aladağ, eğitimin ardından en çok bütçenin ise enerji, ulaştırma, tarım, sağlık sektörünün izlediğini vurguladı. Aladağ'ın konuşmasının ardından kurum ve kuruluşların temsilcileri, projeleri hakkında bilgi verdi.



- Gaziantep