Gaziantep'te, 20 Hırsız Tutuklandı

GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan çalışmalarda 30 ayrı hırsızlık olayına karıştığı saptanan 20 şüpheli tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda 23'ü ev 30 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası, parmak izi araştırması ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma yürüten polis, hırsızlık olaylarına karışan 40 kişiyi saptadı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda evlerinde çalıntı malzemeler ile şüphelilerden 33'ü yakalandı, 7'sine ise ulaşılamadı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Öte yandan ekipler, hırsızlık malları satın aldığı belirlenen 6 kişi hakkında da yasal işlem yaptı. - Gaziantep