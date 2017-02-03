Gaziantep'te 2 Ton 280 Kilo Kaçak Zetinyağı Ele Geçti

GAZİANTEP'te zabıta ekipleri, katkı maddeleriyle kaçak üretilen 2 ton 280 kilo zeytinyağı ele geçirdikleri depoyu mühürledi.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, rutin denetimler kapsamında Küçük Sanayi Sitesi'nde girdikleri bir depoda kaçak zeytinyağı imalathanesine ulaştı. Ekipler, depoda değişik katkı maddeleriyle sağlıksız koşullarda kaçak şekilde üretilen 2 ton 280 kilo zeytinyağı ele geçirdi.



Kaçak zeytinyağı dolu tenekelere imha etmek üzere el koyan ekipler, mühürledikleri ve ismi öğrenilemeyen deponun sahibi hakkında yasal işlem başlattı.



- Gaziantep