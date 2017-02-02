Gaziantep'te 2 Günde 89 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

GAZİANTEP'te, iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 89 kişi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi.



Geceleri etkili olan rüzgar nedeniyle evlerinde gerekli tedbirleri almadan kömür sobasını yakarak uyuyanlar, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Gerek aile bireylerinin fark etmesi ve gerekse de komşuların haber vermesi üzerine zehirlenen 89 vatandaş ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.



BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise vatandaşları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmelere karşı uyardı.



Yetkililer; zehirlenmelerin önüne geçebilmek için öncelikle uyumadan önce sobaların söndürülmesini isteyerek şu uyarılarda bulundu:



"Sobanın en fazla üçte ikisini kömür ile doldurulup yakılmalıdır. Sobadaki kömür, yanıp kor haline gelmeden tekrar kömür atmayınız ve gece yatarken kömür atmaktan kaçınınız. Yanan soba, oda içerisinde bulunan oksijeni bitireceği için, her gün düzenli aralıklarla ve gece yatmadan önce odanızı havalandırınız. Hiçbir soba türü gözetmeksizin tedbirleri uygulayınız. Soba kullanılan odaya karbon monoksit uyarı cihazı kullanın. Soğuk ve rüzgarlı havalarda sobalardan sızan karbon monoksit gazına karşı tedbirli olunuz."



- Gaziantep