Gaziantep'te, 1 Polise Daha Tutuklama

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 1 polis memuru daha tutuklandı.



Darbe girişiminin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan bir polis memuru bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Böylece kentte son 2 gün içerisinde ByLock kullandıkları saptanarak tutuklanan polis memuru sayısı 34'e yükseldi. - Gaziantep