Gaziantep'te 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, halaylarla kutlandı.



Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da öğle saatlerinden itibaren alandaki yerlerini aldı. 750 polisin görev yaptığı alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların çalındığı alanda işçiler, halaylar çekip sloganlar attı. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler, KHK'larla ihraçlara tepki gösterdi. Kutlamaya katılanlar olaysız alandan ayrıldı. - Gaziantep