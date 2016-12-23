Gaziantep Suriyelilerin Kampları Beyaza Büründü

Suriyelilerin kampları beyaza büründü



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yoğun kar yağışının ardından Suriyeli sığınmacıların barındığı kamplar beyaza büründü.



Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı ilçe sakinleri gibi İslahiye'de kurulu 3 kampta barınan Suriyeli sığınmacıların da yaşamını olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından ilçeye 4 kilometre uzaklıkta 8 bin Suriyelinin barındığı bir nolu çadır kent ile 20 kilometre uzaklıktaki 16 bin Suriyelinin barındığı iki nolu çadır kent beyaza büründü. Suriyeli çocuklar ise çadırlar arasında kar topu oynadı.