Gaziantep Suriyeliler'in Ruhsatsız Polikliniğine Baskın

Suriyeliler'in ruhsatsız polikliniğine baskın



GAZİANTEP'te, Suriyeliler'in ruhsatsız açtığı polikliniğe polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından baskın yapıldı.



Şahintepe Mahallesi'nde 1.5 yıl önce Beşir Sağlık Bilinçlendirme Hayır Derneği adı altında açılan polikliniğin ruhsatsız olduğuna dair zabıtaya ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, polikliniğe baskın yaptı. İnceleme yapan zabıta ekipleri, polikliniğin izinsiz ve ruhsatsız açıldığını tespit etti. İsmi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi adına açılan muayenehaneye polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerini çağıran zabıta ekipleri, içeride arama yaptı. Suriyeliler'in 40 lira karşılığında muayene edildiği ve 4 kişinin doktor olarak görev yaptığı saptanan merkezin yetkililerine ulaşılamazken, polis çalışan 1 kişinin ifadesini aldı.



Steril olmayan 2 katlı işyerinin hastane gibi dizayn edildiği görülürken, poliklinik hakkında yasal işlem başlatıldı.