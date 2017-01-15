Gaziantep Stadyumu'ndaki ilk maçı 7 bin seyirci izledi



Gaziantep'te 120 milyon TL'ye inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumu'ndaki ilk maç, Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynandı, müsabakayı 7000 seyirci izledi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Stadyumdaki ilk karşılaşma nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı, taraftar ve araçlar 2 defa arandı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Beylerbeyi Mahallesi'nde 158 bin 883 metrekarelik alanda yapımına 3,5 yıl önce başladığı stat, 120 milyon liraya mal oldu.



Gaziantep Stadyumu'nda ilk maç, bugün oynandı. Gaziantepspor'un Kamil Ocak Stadı'nda 42 yıl oynadığı maçları, bugünden itibaren 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadyumu'nda oynanmaya başlandı. 1363 araç kapasiteli otoparka sahip stattaki ilk karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu stadyum çevresinde özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.



Stat çevresine ise olası gerginliklere karşı TOMA'lar konuşlandırıldı. Stadyuma gelen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından 2 defa arandıktan sonra içeriye alındı.



İLK MAÇ BİLETİ 10 LİRA



Stadyumdaki ilk maç nedeniyle VIP 20, diğer tribünlerin bilet fiyatları ise 10 liradan satıldı. Gaziantepspor yönetiminin aldığı kararla 18 yaş altı taraftarlar ise karşılaşmayı ücretsiz izledi. Karşılaşmayı izleyen taraftarlara Gaziantepspor forması hediye edilirken, üst tribünlerin güvenlik nedeniyle kapalı tutulduğu karşılaşmayı Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 7000 kişi izledi.



STATTA İLK GOLÜ MBİLLA ATTI



Gaziantepspor, bugünkü maçta açılan yeni stadyumunda konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Statta ilk golü maçın 23'üncü dakikasında Antalyasporlu Mbilla kaydederken, tesisin resmi açılışının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.