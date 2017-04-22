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Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı-2
Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı-2
Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı son yolculuğuna uğurlandı-2(Tür: Yurt)
22 Nisan 2017 Cumartesi 14:29
Gaziantep
Şehit Uzman Çavuş Davut
Kayalı
son yolculuğuna uğurlandı-2
(Tür: Yurt)
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