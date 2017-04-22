Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı-1

Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı son yolculuğuna uğurlandı-1(Tür: Yurt)

Gaziantep Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı son yolculuğuna uğurlandı-1

(Tür: Yurt)

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