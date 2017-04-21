Gaziantep Şehit Ailelerine Ücretsiz Düğün Salonu

Şehit ailelerine ücretsiz düğün salonu



GAZİANTEP'te, bir düğün salonunda şehit ailelerine yönelik ücretsiz tören yapma kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit olan astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile düzenlenen törenle dünyaya evine girdi.



Şahinbey Plaza'da, şehit ailelerine yönelik ücretsiz düğün salonunu kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Sivas'ta 22 yıl önce şehit düşen astsubay Mehmet Bozan'ın oğlu astsubay Sedat Bozan, Müzeyyen Bozan ile hayatını birleştirdi. Bozan çiftini mutlu gününde yakınları yalnız bırakmazken, yeni çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.



Düğün salonu işletmecilerinden Fatih Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik ilanına duyarlı kaldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik ilanına duyarlı bulunarak şehit ailelerine ücretsiz yıl boyu düğün taahhüt ettik. Şükürler olsun bugün meyvesini verdi ve ilk düğünümüzü yaptık. Sivas'ta 1995 yılında şehit olan astsubayımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yapan oğlunun düğününü yapmaya nail olduk. Buna bize ön ayak olduğu için cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" dedi.



Şehit ailelerine ellerinden geldiği kadar destek vereceklerine devam edeceklerini belirten düğün salonu işletmecilerinden Hilmi Savcılı ise, "Diğer vatandaşlarımızı vatanı verenlerin yakınları için küçücük de olsa destek verebilse. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmayı davet ediyorum. Elimizden geldiği kadar bu kampanyayı destekleyeceğiz" diye konuştu.



Genç çift ise, kampanya için salon sahiplerine teşekkür etti.