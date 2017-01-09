Gaziantep Sağlık-Sen Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Sağlık-Sen Divan Kurulu toplantısı yapıldı



SAĞLIK-Sen Gaziantep Şubesi'nin Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Özel bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısına; Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, hastane yöneticileri ve sendika üyeleri katıldı. Sağlık çalışanlarının sıkıntılarının konuşulduğu toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, 15 Temmuz nöbetinin yeni başladığını söyledi. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Memiş, şunları dedi:



"FETÖ ile mücadeleyi çok önemsiyoruz. PKK ile, DEAŞ ile mücadeleyi önemsiyoruz, ama bu süreçte Türkiye'deki NATO'nun üstlerinin çok iyi incelenmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizdeki etkinliğinin çok iyi incelenmesini, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki üstlerinin çok iyi incelenmesini ve bir an önce oraların ülkemizden tavsiye edilmesini istiyoruz. Oyun çok büyük. Son değil, 15 Temmuz dönemi bir kahramanlık süreciydi. Arkasından bir ay boyunca meydanlarda olduk, ama nöbetimiz bitmedi. Nöbetimiz yeni başladı. Ülkemizdeki oynanan oyunlara hepimiz şahit olduk. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar, ama bunu başaramayacaklar."