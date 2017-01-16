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Gaziantep Otomobilin Çarptığı Yaralı Kedi Tedavi Edildi

Gaziantep Otomobilin Çarptığı Yaralı Kedi Tedavi Edildi

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi tedavi edildi.

Gaziantep Otomobilin Çarptığı Yaralı Kedi Tedavi Edildi

Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi tedavi edildi.

Sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar tarafından kutu içerisinde yakında bulunan Nizip Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane personeli de yaralı kedi için veteriner hekim Hüseyin Kutlu'dan yardım istedi. Hastaneye gelen Kutlu, tedavisini yaptığı yaralı kediyi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı'ndan gelen ekibe teslim etti.

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