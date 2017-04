Gaziantep Osman Pamukoğlu Ülkenin Şu An Ki Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesiyle Aynı

Osman Pamukoğlu Ülkenin şu an ki durumu, Birinci Dünya Savaşı öncesiyle aynı



HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Osman Pamukoğlu, referandum da evet çıkması halinde, halkın egemenliğinin bir kişiye verileceğini belirterek, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.



Referandum çalışması için Gaziantep'e gelen Osman Pamukoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, parti üyeleriyle bir araya geldi. Partililerine konuşan Pamukoğlu, referandum ile getirilmek istenen yeni sistemde, meclisin denetleme yetkisi olmadığını ifade etti. Kararsız kitlenin referandum öncesi kararını vermesini isteyen ve 'evet' denilmesi ile halkın egemenliğinin tek bir kişiye verileceğini savunan Osman Pamukoğlu, şöyle dedi:



"Bir ülkeyi tek kişinin yönetmesi ile hiçbir şey olmaz, çünkü emperyalist güçler bu tek kişileri yok eder. Libya'da Kaddafi, Irak'ta Saddam gitti, Suriye'de Esad sallanıyor. Tek kişinin tüm zaafları bilinir ve o zaaflar üzerinden kolayca yok olur. Mecliste güven oylaması yok, denetleme yok, meclisin hiç bir varlığı yok. Meclis kanun çıkaracakmış; bir tarafta meclis kanun çıkarıyor, diğer taraftan Cumhurbaşkanı kararname çıkarıyor. Hükümet yok, bakanlar kurulunu Cumhurbaşkanı tek başına seçecek. Bu referandum da 'evet' çıkması, halkın egemenliğinin bir kişiye verilmesinden başka bir şey değildir. Benim referandum a yönelik gördüğüm sonuç 'hayır' oyu daha önde, ama kararsız bir kitle var. Referanduma az bir süre kaldı, o kararsız kitlenin de artık kararını vermesi lazım. Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı."